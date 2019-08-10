Kurban Bayramı il il namaz saatleri İstanbul Ankara İzmir...

Kurban Bayramı il il namaz saatleri Diyanet tarafından açıklandı. Kurban Bayramı namazı Ankara'da 06.33, İstanbul'da 06.47, İzmir'de 06.58, Çanakkale'de 06.59 ve Iğdır'da 05.48'de kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, illerde Kurban Bayramı namazının kılınacağı saatleri açıkladı.

Buna göre il il namaz vakitleri şu şekilde;

Adana: 06.27,

Adıyaman: 06.14,

Afyon: 06.44,

Ağrı: 05.53,

Aksaray: 06.31,

Amasya: 06.20,

Ankara: 06.33,

Antalya: 06.46,

Ardahan: 05.52,

Artvin: 05.55,

Aydın: 06.56,

Balıkesir: 06.53,

Bartın: 06.33,

Batman: 06.03,

Bayburt: 06.03,

Bilecik: 06.44,

Bingöl: 06.04,

Bitlis: 05.58,

Bolu: 06.37,

Burdur: 06.47,

Bursa: 06.48,

Çanakkale: 06.59,

Çankırı: 06.29,

Çorum: 06.24,

Denizli: 06.51,

Diyarbakır: 06.06,

Düzce: 06.38,

Edirne: 06.56,

Elazığ: 06.09,

Erzincan: 06.07,

Erzurum: 05.59,

Eskişehir: 06.43,

Gaziantep: 06.19,

Giresun: 06.09,

Gümüşhane: 06.06,

Hakkari: 05.53,

Hatay: 06.25,

Iğdır: 05.48,

Isparta: 06.45,

İstanbul: 06.47,

İzmir: 06.58,

Kahramanmaraş: 06.20,

Karabük: 06.32,

Karaman: 06.36,

Kars: 05.51,

Kastamonu: 06.27,

Kayseri: 06.24,

Kırıkkale: 06.31,

Kırklareli: 06.53,

Kırşehir: 06.29,

Kilis: 06.21,

Kocaeli: 06.43,

Konya: 06.37,

Kütahya: 06.45,

Malatya: 06.13,

Manisa: 06.57,

Mardin: 06.05,

Mersin: 06.30,

Muğla: 06.55,

Muş: 06.00,

Nevşehir: 06.28,

Niğde: 06.29,

Ordu: 06.11,

Osmaniye: 06.24,

Rize: 06.01,

Sakarya: 06.41,

Samsun: 06.17,

Siirt: 06.00,

Sinop: 06.21,

Sivas: 06.17,

Şanlıurfa: 06.13,

Şırnak: 05.58,

Tekirdağ: 06.53,

Tokat: 06.18,

Trabzon: 06.04,

Tunceli: 06.07,

Uşak: 06.49,

Van: 05.53,

Yalova: 06.46,

Yozgat: 06.25,

Zonguldak: 06.35.

Yurt dışında namaz saatleri

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.