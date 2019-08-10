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Adana'da dehşet! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü

Adana'da dehşet! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü

ADANA 'da, trans birey E.Z.'nin (54) evini basan A.T., evdeki babası R.T.'yi (56) bıçaklayarak öldürdü. Polis, babasını bıçakladığı iddia edilen oğlu ile birlikte kaçtığı annesinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. A.T. ile annesi S.T., iddiaya göre babası R.T.'yi akşam nereye gittiğini belirlemek için takip etti.

R.T.'nin, trans birey E.Z.'nin evine girdiği gören A.T. ve S.T., bir süre sonra eve baskın yaptı. E.Z.'nin kapıyı açmasıyla eve giren anne-oğul, R.T.'ye saldırdı. A.T.'nin bıçak darbeleriyle yaralanan R.T. kanlar içinde kalırken, anne-oğlu olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

E.Z.'nin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde R.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından R.T.'nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Her yerde aranıyorlar

Olayı gerçekleştiren A.T. ile yanında bulunan annesi S.T. polis ekiplerince her yerde aranıyor.

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