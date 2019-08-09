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ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: Büyük adım olacak

ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: Büyük adım olacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük adım olacak. Türkiye ile görüşmelerde ilerleme sağlanması memnuniyet verici." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya mesajında "ABD ve Türkiye arasındaki müzakerelerin, Suriye'nin  kuzeydoğusundaki ortak güvenlik endişelerimizin giderilmesi için, sürdürülebilir bir güvenlik mekanizması kurulması yönünde önemli bir ilerleme sağlaması memnuniyet verici" diye yazdı.

ABD'li bakan "Güvenli bölge kurulması, bölgede barış ve güvenliğin tesisi için büyük bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

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