Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni parti kurma girişiminde olan Davutoğlu, Gül ve Babacan'a yönelik söylediği 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan, "Allahım bize 'bedel ödeyecekler' diyenlerin önünde bizi eğdirme" şeklinde yanıt geldi.

Yeni parti kurma hazırlıkları yapan Ahmet Davutoğlu bugün memleketi Konya Taşkent'te konuştu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ' Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu, " Allahım bu boynu eğdirme. Bize 'bedel ödeyecekler' diyenlerin önünde bize boyun eğdirme" diye yanıt verdi.

"Biz bedelleri ödeye ödeye gelmiş bir nesiliz"

Konya Taşkent'te konuşan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen ay AK Parti İl teşkilatında yaptığı konuşmada, yeni parti hazırlıkları yapan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na sert sözlerle yüklenerek, "Birileri parti kuruyormuş. Bunları hiç kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bedelini ağır öder" demişti.

Davutoğlu da konuşmasında Erdoğan'ın bu sözlerine atıf yaparak yanıt verdi ve şöyle dedi:

"Allahım bu boynu eğdirme. Hep dua ederim. Allah bundan sonra da eğdirmesin. Kimsenin önünde eğdirmesin. Baskı yapanların, tehdit edenlerin, bize 'bedel ödeyecekler' diyenlerin önünde de eğdirmesin. Biz bedelleri, dedelerimizin seferberliklerinden ödeye ödeye gelmiş bir nesiliz."