Putin'in 'yenilmez' dediği füze ilk kez orada kullanılacak

Rusyanın hipersonik füzesi Kinjal (Hançer) ilk kez, Rusya'daki Uluslararası Ordu Oyunları (International Army Games 2019) bünyesinde düzenlenen Aviadarts 2019 yarışlarında kullanılacak.

International Army Games 2019 basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın havadan fırlatılan hipersonik füzesi Kinjal'ın Aviadarts yarışmaları kapsamında ilk kez kullanılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Aviadarts 2019 uluslararası yarışmasının bir parçası olarak 10 Ağustos'ta Dubroviç eğitim alanında düzenlenecek taktiksel Aviamix bölümünde Kinjal füzesi kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

Sesin 10 katı hızı "durdurulamaz" olmasını sağlıyor

Hipersonik Kinjal füzesi taşıyan MiG-31K savaş uçakları, şu anda Rusya’nın Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’nde deneysel savaş görevi yürütüyor.

Savaş uçaklarına entegre edilen füze, istenilen yükseklikten bırakıldıktan sonra, sahip olduğu katı yakıtlı motoru sayesinde hedefine doğru ilerliyor. Füze bu yolcuğunu sesin 10 katı hızda (Mach 10) gerçekleştirebiliyor. 2 bin km'den daha uzakta olan hedefleri bile vurma yeteneğine sahip. Hızı sayesinde anti-balistik savunma sistemlerine yakalanması da imkansız hale geliyor.

Aviadarts Uluslararası Hava Kuvvetleri yarışmasına Rus ekibinin yanı sıra Çin, Belarus, Kazakistan ekipleri katılacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart 2018'de tanıttığı ve 'yenilmez' dediği füzelerin başında Kinjal geliyordu.