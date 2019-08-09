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Emekli emniyet müdürü spor yaparken hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Emekli emniyet müdürü spor yaparken hayatını kaybetti

İZMİR 'in Konak ilçesinde spor yaparken fenalaşan emekli emniyet müdürü Fatih Öztürk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İsmet Kaptan Mahallesi'ndeki bir otelin spor salonunda antrenman yapan emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Öztürk, bir süre sonra fenalaştı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öztürk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de başarılı çalışmalarıyla bilinen Öztürk'ün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Öztürk'ün cenazesinin, yarın Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazın ardından Paşaköprüsü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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