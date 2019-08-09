HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Muğla'da icralık ev satın alan kadın hayatından oldu

İhlas Haber Ajansı
Muğla'da icralık ev satın alan kadın hayatından oldu

MUĞLA 'da yaşayan genç kadın 4 ay önce icralık bir evi satın aldı. Evi boşaltmayan şahıs, icradan evi alan kadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Turgutreis Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 4 ay önce F.B. adlı şahsın evi icra ile satıldı. Evi satın alan Arzu Ertan, F.B’nin evi tahliye etmesini istedi. Evi satılmasına rağmen boşaltmayan F.B. ile evi satın alan Ertan bugün öğle saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmada eline pompalı tüfek alan F.B, Arzu Ertan’ı vurarak ağır şekilde yaraladı. 

İhbar edilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ambulansına alınan yaralı, Bodrum Acıbadem Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 

Cinayet zanlısının olay sonrası Turgutreis Jandarma Karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fuat Oktay tarih verdi: Test sürüşleri başlıyor
Fuat Oktay tarih verdi: Test sürüşleri başlıyor
Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi
Erdoğan'ın 'Bedel ödeyecekler' sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi
Milli Piyango ihalesinde dev teklif
Milli Piyango ihalesinde dev teklif
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı
Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı
Putin'in 'yenilmez' dediği füze ilk kez orada kullanılacak
Putin'in 'yenilmez' dediği füze ilk kez orada kullanılacak
Martin Skrtel, Atalanta ile sözleşme imzaladı!
Martin Skrtel, Atalanta ile sözleşme imzaladı!
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: Büyük adım olacak
ABD'den yeni 'Türkiye' açıklaması: Büyük adım olacak
Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton 'güvenli bölge'yi görüştü
Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton 'güvenli bölge'yi görüştü
İzmir'de sanayi bölgesinde büyük yangın! Patlamalar yaşanıyor
İzmir'de sanayi bölgesinde büyük yangın! Patlamalar yaşanıyor
Trabzonspor'un genç futbolcusu Murat Cem'in yeni adresi belli oldu
Trabzonspor'un genç futbolcusu Murat Cem'in yeni adresi belli oldu
Çaykur Rizespor'dan 4'lü imza töreni
Çaykur Rizespor'dan 4'lü imza töreni
Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmelerinde yeni gelişme
Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmelerinde yeni gelişme
Yorumlar