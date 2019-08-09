HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! Denizli'de 250 konut yapılacak

İnternet Haber
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! Denizli'de 250 konut yapılacak

DENİZLİ 'deki depremle ilgili incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Denizli'de 250 konut yapılacağını açıkladı. Yaraların sarılması için çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Kurum, belediyelere nakdi yardım sözü de verdi.

Bakan Kurum, dünkü 6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Denizli'nin Bozkurt ile Çardak ilçelerinde incelemelerde bulundu.Kurum incelemelerin ardından depremin bilançosu ve bölgede yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalar yaptı.

Kurum, depremde evleri yıkılan vatandaşlar için Bozkurt'ta 150 ve Çardak'ta ise 100 olmak üzere toplam 250 konut yapılacağını açıkladı.Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Şu an itibariyle yaralı vatandaşımız kalmadı

Bugün yerinde tespitlerimizi yapıyoruz. Binalarımızın durumlarını inceledik. Akşam itibariyle tümü tamamlanmış olacak. Şu an itibariyle yaralı vatandaşımız kalmadı. Hepsi taburcu edildi. 976 binanın 108'i ağır hasarlı 868'i de hafif hasarlı olarak tespit edildi. Yaptığımız tespitlerle hızlı bir şekilde hak sahipleri belirlenerek yapım sürecine girmiş olacağız.

Bozkurt ve Çardak belediyelerimize nakdi yardım yapacağız

Bozkurt ve Çardak belediyelerimize nakdi yardım yapacağız. Bozkurt ve Çardak'ta 976 binadan 108'i ağır, 868'i hafif hasarlı. Bozkurt'ta 88 bina ağır 653 bina az hasarlı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla vatandaşlarımızın yaralarını sarmak suretiyle Bozkurt'ta 150 konut ve cami inşaatı başlatıyoruz. En geç ay sonunda inşaat sürecinin başlamasıyla birlikte 5-6 ay içinde bu konutları tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz.

Çardak'ta 100 konut ve bir cami için talimat verdik

Çardak'ta 100 konut ve 1 cami inşaatı için TOKİ'ye yapım talimatı verdikİnşaatlar yakında başlayacak. İnşaatlar en geç 5-6 ay içinde tamamlanacak. Vatandaşlarımız kendi evlerini kendileri yapmak isterse faizsiz kredi sağlanacak. Hak sahibi belirleme çalışmalarımız sürüyor. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı
Foto Galeri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Şengül Hablemitoğlu Burhan Kuzu'yu şokladı : 'Senin ağzını burnunu dağıtırım'
Şengül Hablemitoğlu Burhan Kuzu'yu şokladı : 'Senin ağzını burnunu dağıtırım'
Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar’ın buluştuğu ortaya çıktı!
Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar’ın buluştuğu ortaya çıktı!
Adana Belediyesi'nde üyenin ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan yanıt: Yeter lo
Adana Belediyesi'nde üyenin ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan yanıt: Yeter lo
İmamoğlu atama eleştirilerine cevap verdi! Liyakat tek ölçümüz
İmamoğlu atama eleştirilerine cevap verdi! Liyakat tek ölçümüz
Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu! İYİ Parti'nin kurcularından Erdoğan Akşener'e ateş püskürdü
Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu! İYİ Parti'nin kurcularından Erdoğan Akşener'e ateş püskürdü
Saadet Partililer'in Salda'da depreme yakalanma anı tekbir getirdiler
Saadet Partililer'in Salda'da depreme yakalanma anı tekbir getirdiler
ÖNCEKİ HABERLER
TFF Süper Lig'de ilk haftanın hakemlerini açıkladı
TFF Süper Lig'de ilk haftanın hakemlerini açıkladı
HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan Devlet Bahçeli'nin sözlerine sert tepki!
HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan Devlet Bahçeli'nin sözlerine sert tepki!
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı Orhan Ak sorusuna çok kızdı
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı Orhan Ak sorusuna çok kızdı
Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 askerimiz yaralı
Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 askerimiz yaralı
Adana Belediye Başkanı Karalar'ın 'Yeter lo' çıkışı sosyal medyada olay oldu
Adana Belediye Başkanı Karalar'ın 'Yeter lo' çıkışı sosyal medyada olay oldu
Tuvana Türkay'dan sitem dolu paylaşım! Yorumlara isyan etti
Tuvana Türkay'dan sitem dolu paylaşım! Yorumlara isyan etti
Yorumlar 1 yorum