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Trabzonspor'un genç futbolcusu Murat Cem'in yeni adresi belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Trabzonspor'un genç futbolcusu Murat Cem'in yeni adresi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor 20 yaşındaki genç oyuncusu Murat Cem Akpınar, 1 yıllığına 2’nci Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon’a kiralandı.

2018-19 sezonunda Trabzonspor forması ile lig ve kupada toplamda 9 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Murat Cem Akpınar, 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek Trabzon ekibi Hekimoğlu Trabzon ile sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Hekimoğlu Trabzon Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yavuz Güner, Murat Cem’in genç ve gelecek vaat eden bir futbolcu olduğunu belirterek, “Kendisinin takımımızda başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum. Transferin gerçekleşmesinde bizlere yardımcı olan Trabzonspor yönetim kuruluna teşekkür ediyoruz” dedi.

"Son derece gururluyum"
Murat Cem Akpınar ise güzel işlere imza atmaya geldiğini ifade ederek, “Kendimi daha çok geliştirip, Trabzonspor on birinin değişmez futbolcusu olmak istiyorum. Hedeflerim doğrultusunda böyle güzide bir camianın içinde bulunmaktan son derece gururluyum” ifadelerini kullandı.

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