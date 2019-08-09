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Beşiktaş'ta ayrılık çanları çalıyor! Mirin Fransa yolcusu

Beşiktaş'ta ayrılık çanları çalıyor! Mirin Fransa yolcusu

Geçtiğimiz sezon pek forma şansı bulamayan Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'e transfer oluyor.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Mirin, Türkiye'den ayrılma kararı aldı.

Siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra gösterdiği performansla göze giremeyen Isimat Mirin ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens ilgileniyor.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'de yer alan haberde, savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Amiens'te ilk hedefin Mirin olduğu öğrenildi.

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Amiens ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki hafta başında transferin sonuçlanabileceğini ifade edildi.

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