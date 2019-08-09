Şengül Hablemitoğlu Burhan Kuzu'yu şokladı : 'Senin ağzını burnunu dağıtırım'

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ile AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu arasında kavga çıktı. Burhan Kuzu yaptığı paylaşıma şoke eden bir cevap aldı.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabında Kaz dağlarına ilişkin yaptığı paylaşımda öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun adını onun Bergama için yazdıklarını kullanıp Alman provakasyonu olduğunu iddia etti.

​Hablemitoğlu'nun eşi : Senin ağızını burnunu dağıtırım

Kuzu'nun söz konusu paylaşımına Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'ndan çok ağır bir cevap geldi. Kuzu'ya 'Edepsiz çirkef' diyen Şengül Hablemitoğlu, "Ne ahlaksızsınız ki katilleri 17 yılda bulmak için zerre uğraşmadınız. Şimdi ağzına alırsan adını senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer" dedi.

Burhancım, #NecipHablemitoğlu 18 Aralık 2002 yılında Ankara’da ödürüldü. Senin partinin ilk iktidar döneminde. Ne ahlaksızsınız ki katilleri 17 yılda bulmak için zerre uğraşmadınız. Şimdi ağzına alırsan adını senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer. Edepsiz çirkef... pic.twitter.com/vy6BLZWcbf — şengül hablemitoğlu (@s_hablemitoglu) August 9, 2019

Bak Burhancım hele şu kısım çok önemli, hukukçusun yok ya gugukçuydun ama sen, okuduğunu anlar mısın bilmem, oku canım... https://t.co/9K3gsgQMRT — şengül hablemitoğlu (@s_hablemitoglu) August 9, 2019

Burhan Kuzu şoklarda

Şengül Hablemitoğlu'ndan okkalı bir cevap alan Burhan Kuzu, cevabını biraz geciktirdi. 'Kaz dağları Almanya ve FETÖ'nun kurguladığı bir provakasyondur' iddiasında bulunan Kuzu şu twiti attı: