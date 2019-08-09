HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Şengül Hablemitoğlu Burhan Kuzu'yu şokladı : 'Senin ağzını burnunu dağıtırım'

Şengül Hablemitoğlu Burhan Kuzu'yu şokladı : 'Senin ağzını burnunu dağıtırım'

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ile AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu arasında kavga çıktı. Burhan Kuzu yaptığı paylaşıma şoke eden bir cevap aldı.

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, kişisel Twitter hesabında Kaz dağlarına ilişkin yaptığı paylaşımda öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun adını onun Bergama için yazdıklarını kullanıp Alman provakasyonu olduğunu iddia etti. 

​Hablemitoğlu'nun eşi : Senin ağızını burnunu dağıtırım

Kuzu'nun söz konusu paylaşımına Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu'ndan çok ağır bir cevap geldi. Kuzu'ya 'Edepsiz çirkef' diyen Şengül Hablemitoğlu, "Ne ahlaksızsınız ki katilleri 17 yılda bulmak için zerre uğraşmadınız. Şimdi ağzına alırsan adını senin o ağzını burnunu dağıtmak da bana düşer" dedi. 

Burhan Kuzu şoklarda
Şengül Hablemitoğlu'ndan okkalı bir cevap alan Burhan Kuzu, cevabını biraz geciktirdi. 'Kaz dağları Almanya ve FETÖ'nun kurguladığı bir provakasyondur' iddiasında bulunan Kuzu şu twiti attı:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hükümet kamu işçisine 2020 için zam teklifini açıkladı işte zam oranı
Foto Galeri Hükümet kamu işçisine 2020 için zam teklifini açıkladı işte zam oranı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar’ın buluştuğu ortaya çıktı!
Ekrem İmamoğlu ve Selçuk Bayraktar’ın buluştuğu ortaya çıktı!
Adana Belediyesi'nde üyenin ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan yanıt: Yeter lo
Adana Belediyesi'nde üyenin ek söz alma talebine Zeydan Karalar'dan yanıt: Yeter lo
İmamoğlu atama eleştirilerine cevap verdi! Liyakat tek ölçümüz
İmamoğlu atama eleştirilerine cevap verdi! Liyakat tek ölçümüz
Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu! İYİ Parti'nin kurcularından Erdoğan Akşener'e ateş püskürdü
Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu! İYİ Parti'nin kurcularından Erdoğan Akşener'e ateş püskürdü
Saadet Partililer'in Salda'da depreme yakalanma anı tekbir getirdiler
Saadet Partililer'in Salda'da depreme yakalanma anı tekbir getirdiler
Mehmet Yavuz 46 yaşında vefat etti! HÜDA-Par'ın genel başkan yardımcısıydı
Mehmet Yavuz 46 yaşında vefat etti! HÜDA-Par'ın genel başkan yardımcısıydı
ÖNCEKİ HABERLER
HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan Devlet Bahçeli'nin sözlerine sert tepki!
HDP Sözcüsü Günay Kubilay'dan Devlet Bahçeli'nin sözlerine sert tepki!
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı Orhan Ak sorusuna çok kızdı
Beşiktaş'ın hocası Abdullah Avcı Orhan Ak sorusuna çok kızdı
Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 askerimiz yaralı
Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 askerimiz yaralı
Adana Belediye Başkanı Karalar'ın 'Yeter lo' çıkışı sosyal medyada olay oldu
Adana Belediye Başkanı Karalar'ın 'Yeter lo' çıkışı sosyal medyada olay oldu
Akıncı-Anastasiadis görüşmesi 3,5 saat sürdü! Tekrar bir araya gelecekler
Akıncı-Anastasiadis görüşmesi 3,5 saat sürdü! Tekrar bir araya gelecekler
Antalya'da anne evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti
Antalya'da anne evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti
Yorumlar 22 yorum