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Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 askerimiz yaralı

Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 askerimiz yaralı

AFRİN'de TSK'ya ait üs bölgesine Tel Rıfat'tan YPG'lilerce tanksavar roketiyle yapılan saldırıda iki asker yaralandı.

Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

Tanksavar saldırısı düzenlediler

Afrin'deki hain saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur." ifadeleri yer aldı.

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