HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Bayram öncesi dolarda son durum! 5.47'den başlamıştı işte son durum

Bayram öncesi dolarda son durum! 5.47'den başlamıştı işte son durum

Bayram öncesi dolar 5.47 seviyesinden başladığı cuma gününde öğle saatlerinde 5.50 bandına yükseldi. İşte saat 12.30 itibariyle piyasa rakamları.

Dolar/TL, çarşamba günü 5.45 altına kadar inerek son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Bayram öncesi haftanın son gününe 5.47'den başlayan dolar kuru, öğle saatlerine doğru 5.50 bandını aştı. Dolar kuru saat 12.20 itibariyle 5.51'den satılıyor. Euro 6.17'ye çıkarken, sterlin 6.67'de. 

Saat 12.30 itibariyle döviz kurları şöyle:

9 ağustos bugün dolar euro

Altın fiyatları
Dolarda son günlerde yaşanan düşüş altını hareketlendirdi. Ekonomi uzmanları da uzun vadede altına yatırımı öneriyorlar. Yukarı yönlü hareketini sürdüren altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

Gram altın fiyatları da bugün yükselişte. İşte saat 12.30 itibariyle çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları:
9 ağustos 2019 altın fiyatları

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Antalya'da dünyanın en eski batığı bulundu! Çalışmalar başladı tam 3 bin 600 yıllık
Foto Galeri Antalya'da dünyanın en eski batığı bulundu! Çalışmalar başladı tam 3 bin 600 yıllık Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Kurum'dan Kaz Dağları açıklaması! Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir
Bakan Kurum'dan Kaz Dağları açıklaması! Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir
Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek FETÖ iddiası
Yiğit Bulut'tan Ali Babacan'la ilgili gündeme bomba gibi düşecek FETÖ iddiası
Futbol kurallarında değişiklik! Hocalara sarı-kırmızı kart geldi
Futbol kurallarında değişiklik! Hocalara sarı-kırmızı kart geldi
Çin ve ABD arasında ticaret savaşı kızışıyor! 10 ton altın satın aldılar
Çin ve ABD arasında ticaret savaşı kızışıyor! 10 ton altın satın aldılar
Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!
Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!
Merkez Bankası'nda deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı
Merkez Bankası'nda deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı
ÖNCEKİ HABERLER
MASAK Başkanı Dereli görevinden alındı Osman Dereli kimdir
MASAK Başkanı Dereli görevinden alındı Osman Dereli kimdir
Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'nun paylaşımına sert tepki
Şengül Hablemitoğlu'ndan Burhan Kuzu'nun paylaşımına sert tepki
İBB'den Kurban kesim alanlarına ücretsiz otobüs
İBB'den Kurban kesim alanlarına ücretsiz otobüs
12-18 Ağustos 2019 Haftası Burç Yorumları Hande Kazanova perşembe Dolunay'a dikkat!
12-18 Ağustos 2019 Haftası Burç Yorumları Hande Kazanova perşembe Dolunay'a dikkat!
Bakan Bekir Pakdemirli'den kurban kesiminde hayvanlara 'eziyet' uyarısı
Bakan Bekir Pakdemirli'den kurban kesiminde hayvanlara 'eziyet' uyarısı
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
2019-2020 eğitim yılı kayıtları ne zaman başlıyor
Yorumlar 5 yorum