Bayram öncesi dolarda son durum! 5.47'den başlamıştı işte son durum

Bayram öncesi dolar 5.47 seviyesinden başladığı cuma gününde öğle saatlerinde 5.50 bandına yükseldi. İşte saat 12.30 itibariyle piyasa rakamları.

Dolar/TL, çarşamba günü 5.45 altına kadar inerek son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Bayram öncesi haftanın son gününe 5.47'den başlayan dolar kuru, öğle saatlerine doğru 5.50 bandını aştı. Dolar kuru saat 12.20 itibariyle 5.51'den satılıyor. Euro 6.17'ye çıkarken, sterlin 6.67'de.

Saat 12.30 itibariyle döviz kurları şöyle:

Altın fiyatları

Dolarda son günlerde yaşanan düşüş altını hareketlendirdi. Ekonomi uzmanları da uzun vadede altına yatırımı öneriyorlar. Yukarı yönlü hareketini sürdüren altın yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.



Gram altın fiyatları da bugün yükselişte. İşte saat 12.30 itibariyle çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları:

