Türkiye'nin cari işlemler açığı Haziran'da 548 milyon dolar oldu

Türkiye'nin cari işlemler açığı, bir önceki yılın Haziran ayına göre 2.471 milyon doları azalarak 548 milyon dolar oldu. 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu.

Beklenti cari açığın 200 milyon dolar olmasıydı. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.823 milyon dolar azalarak 2.601 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 754 milyon dolar artarak 3.166 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

İşte rakamlar

-Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, bir önceki yılın Haziran ayına göre 1.693 milyon dolar artarak 2.284 milyon dolar oldu.

-Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 646 milyon dolar tutarında artarak 2.527 milyon dolara yükseldi.

-Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 102 milyon dolar artarak 1.064 milyon dolar oldu.

-İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 33 milyon dolar artarak 78 milyon dolara yükseldi.