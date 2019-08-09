HABER /  GÜNCEL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Kocaeli'nde taksiye binen kadın dehşeti yaşadı! Ormanlık alanda tecavüz edip...

Demirören Haber Ajansı
Kocaeli'nde taksiye binen kadın dehşeti yaşadı! Ormanlık alanda tecavüz edip...

KOCAELİ 'nin İzmit ilçesinde, taksi sürücüsü R.B., aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmit Jandarma Komutanlığı'na giden genç kadın, bir taksicinin tecavüzüne uğradığı belirterek şikayette bulundu.

Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.’nin aracına bindiğini, kendisini zorla İzmit Kent Ormanı’na götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!
Diyanet'ten marketlerde kurban alımıyla ilgili uyarı!
Merkez Bankası'nda deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı
Merkez Bankası'nda deprem! Genel müdürlerin tümü görevden alındı
Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası kesilecek
Kurban kesme kurallarına uymayanlara 1794 lira para cezası kesilecek
Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın
Ahmet Hakan ile Melih Gökçek atışması: Dikkat et seni de satmasın
Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus'tan "Müşterek Harekat Merkezi" açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
İyi Parti İBB Meclisi'nde kendi grubunu oluşturacak
İyi Parti İBB Meclisi'nde kendi grubunu oluşturacak
Türk Hava Yolları ikinci çeyrekte ne kadar kar etti?
Türk Hava Yolları ikinci çeyrekte ne kadar kar etti?
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama!
Reyhanlı'da askeri mühimmat deposunda patlama!
Şoke eden detay! 8 saatte 114 deprem...
Şoke eden detay! 8 saatte 114 deprem...
Anne babasından aylık alana bayram ikramiyesi ödenecek mi kaç para?
Anne babasından aylık alana bayram ikramiyesi ödenecek mi kaç para?
Yorumlar