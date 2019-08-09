Kocaeli'nde taksiye binen kadın dehşeti yaşadı! Ormanlık alanda tecavüz edip...

KOCAELİ 'nin İzmit ilçesinde, taksi sürücüsü R.B., aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi

İzmit Jandarma Komutanlığı'na giden genç kadın, bir taksicinin tecavüzüne uğradığı belirterek şikayette bulundu.

Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.’nin aracına bindiğini, kendisini zorla İzmit Kent Ormanı’na götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini ileri sürdü.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.