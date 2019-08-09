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Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Davutoğlu'nun dünürü istifa etti

Yeni parti iddialarıyla gündemde olan Davutoğlu'nun dünürü istifa etti

Yeni parti kurma çalışmaları yaptığı belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dünürü Dursun Topçu, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Ahmet Davutoğlu'nun yeniden siyaset sahnesine dönme hazırlıklarının İstanbul Ticaret Odası'nı da karıştırdığı iddia edildi. İddialara göre Dursun Topçu'nun İTO'dan istifa etmesi istendi.

İstifayı İTO başkanı açıkladı

Aydınlık yazarı Recep Erçin, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dursun Topçu'nun görevinden ayrıldığını ifade etti. İTO Meclisi'nden aktardığını söyleyen Erçin, İTO Başkanı Şekip Avdagiç'in, Başkan Yardımcısı Topçu'nun görevinden ayrıldığını açıkladığını ifade etti.

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