Yaz transfer dönemi İngiltere'de sona erdi. Böylece Diagne'nin Aston Villa'ya transfer olma ihtimali kalmadı. Cenk ise yeni sezonda da Everton'da top koşturacak.

5 büyük ligde transfer döneminin kapandığı ilk yer İngiltere oldu. Böylece adı Aston Villa ile anılan Senegalli forvetin de Premier Lig hayalleri suya düştü. Cimbom, 27 yaşındaki futbolcuyu satmak için Arap ve Katar kulüpleriyle görüşecek.

Cenk takımda kalacak

Adı 3 büyüklerle anılan Cenk Tosun'un ise Everton'da kalacağı öğrenildi.

İngiltere'den başka bir takıma gitme ihtimali kalmayan milli futbolcunun Türkiye'ye dönmek istemediği ve Premier Lig'de kalacağı belirtildi.