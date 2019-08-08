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Donald Trump'tan Macron'a suçlama!

Donald Trump'tan Macron'a suçlama!

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ABD politikasının önünü kesmek ve 'İran'a karışık sinyaller göndermekle' suçladı.

ABD Başkanı Trump, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Fransız mevkidaşı Macron'a yüklendi.

Trump, paylaşımında "İran'ın ciddi bir mali sıkıntısı var. Umutsuzca ABD ile görüşmek istiyorlar ancak bizi temsil etmeye çalışanlar, buna Fransa Cumhurbaşkanı Macron da dahil, onlara karışık sinyaller veriyor"ifadelerini kullandı. 

Trump yönetimi uzun bir süredir İran'a sert yaptırımlar uygulasa da bazı aracılarla İran ile iletişim kanalları oluşturmaya çalışmıştı.

Başta Fransa ve Almanya olmak üzere bir dizi Avrupa Birliği (AB) ülkesi de yaptırımlara karşı İran ile alternatif ticari mekanizmalar oluşturmaya çalışmıştı.

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