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Lille'den Umut Meraş için Merih Demiral formülü

Lille'den Umut Meraş için Merih Demiral formülü

BURSASPOR’a Umut Meraş için, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre’dan 1.3 milyon Euro’luk teklif gelirken, bir başka Fransız kulüp Lille’in Sassuolo’dan Juventus’a transfer olan Merih Demiral’da olduğu gibi bir strateji belirlediği ve oyuncuyu performansının ardından kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Türkiye’den Beşiktaş’ın ilgisi bulunan ve siyah beyazlıların Bursaspor’a resmi teklif sunduğu Umut Meraş için Fransız takımlarının da ısrarı sürüyor. Bursaspor’da daha önce teknik direktörlük yapan Paul Le Guen’in çalıştırdığı Le Havre, Milli oyuncu için yeşil beyazlı kulübe resmi teklifini yaptı. İlk olarak 500 bin Euro teklifte bulunan Fransız kulüp, daha sonra 950 bin Euro’ya çıkardığı bonservis ücretini son olarak 1.3 milyon Euro’ya yükseltti. Aynı zamanda Sportif Direktör Selçuk Erdoğan, bir diğer Fransız ekip Nice ile de Umut Meraş için transferi için görüşmeleri sürdürüyor.

Öte yandan sezonun ilk yarısından itibaren Umut Meraş’ı mercek altına alan Lille Kulübü’nün ise, oyuncuyu tıpkı Merih Demiral modelinde olduğu gibi kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Buna göre; her iki kulüple de yakın ilişkilerdeki Lille’in, oyuncunun bu ekiplerden birine transfer olması durumunda, göstereceği performans sonucu Umut Meraş’ı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Erdoğan ve Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un Umut Meraş’a yönelik görüşmeler devam ederken, yakın süreçte oyuncunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor. Lille daha önce de Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmıştı.

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