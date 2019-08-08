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Esenyurt'ta ışık hızında soygun! Saniyeler içinde çaldı

Demirören Haber Ajansı
Esenyurt'ta ışık hızında soygun! Saniyeler içinde çaldı

ESENYURT'ta bir kişinin, satın alıp minibüs ile evinin önüne getirdiği buzdolabı, el arabasıyla gelen bir kişi tarafından saniyeler içinde çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.  

Olay, Esenyurt'ta dün saat 17.45'te meydana geldi.  Mehmet Yakut, satın aldığı buzdolabını bir minibüse yükleyerek evinin önüne getirdi. Yakut, buzdolabı minibüsten indirip merdiven basamağının üzerine bırakarak yardım edecek birine getirmek için evine girdi.  Yakut, geri döndüğünde dolabın yerinde olmadığını fark etti. Ardından durumu polise bildirirdi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. İncelenen görüntülerde, Yakut'un evin önüne araçla yanaştığı ve buzdolabını merdiven basamağına bıraktıktan sonra eve girdiği görülüyor. Yakut'un eve girmesinden saniyeler sonra elinde hurda kağıt toplamak için kullanılan el arabası olan bir kişi, buzdolabını alarak uzaklaşıyor. Buzdolabını el arabasına yükleyen kişinin, uzaklaşırken yüzünü güvenlik kamerasından gizlemek için öne eğildiği görülüyor.

Buzdolabı çalınan Mehmet Yakut, "Ben bir buzdolabı aldım, hastaydım yukarı çıkıp çocuklardan yardım istedim, taşımak için. Benim yukarı çıkmamla, inmem bir oldu ama baktım dolap yok almış, götürmüşler. Buzdolabını getirdim merdiven basamağının üstüne bıraktım. Belim ağrıyordu iki kişi bulayım dedim yukarı çıktım, aşağı indim baktım buzdolabı yok" dedi.

Polis güvenlik kamerası görüntülerinden eşkâlini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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