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David Luiz'in yeni takımı belli oldu

David Luiz'in yeni takımı belli oldu

Mesut Özil2in formasını giydiği Arsenal, Chelsea'nin Brezilyalı stoperi David Luiz'i kadrosuna kattı.

Laurent Koscielny'yi Bordeaux'ya transfer eden Arsenal, Chelsea'nin Brezilyalı stoperi David Luiz'i kadrosuna kattı. David Luiz ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak olan Topçular, Chelsea'ye 8 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Geçtiğimiz gün basında çıkan haberlerde Chelsea, transfer yasağının olmasından dolayı Sambacı futbolcunun ayrılığını veto ederken Arsenal'a transfer olmak isteyen David Luiz ise kulübüne rest çekmiş ve kararı protesto etmek için antrenmana çıkmamıştı.

32 yaşındaki savunmacı 2011-14 yılları arasında forma giydiği Chelsea'ye 2016 yazında PSG'den 35 milyon euro karşılığında geri dönmüştü.

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