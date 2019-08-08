AFAD'dan Denizli Bozkurt'ta 6.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan ilk açıklama geldi. AFAD depremin 8 Ağustos saat 14.25’te Mw=6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmada ilk belirlemelere göre Denizli’de 5 kişi depremden etkilendi, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinin üç köyündeki bazı binalar hasar gördü. AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, konuşlanmak üzere ilçeye sevk edildi.

AFAD teyakkuza geçti

AFAD-TDVM’den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin 1.74 kilometre ile Bozkurt’un Armutalanı Mahallesi olduğu tespit edildi. AFAD Denizli ekiplerine olası takviye amacıyla AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birliklerinden ekipler bölgeye sevk edildi. AFAD Bursa Arama Kurtarma Birliği’nin yanı sıra AFAD Muğla, Burdur, Manisa ve Isparta müdürlükleri teyakkuza geçirildi.

Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi

Yer kabuğunun 7.09 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası AFAD Denizli’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluk olup olmadığı tespit ediliyor. Deprem, Denizli’nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya ve yakın çevrede hissedildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi.

Vatandaşların dikkatine

AFAD’dan şu uyarılar yapıldı: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."