HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Mardin'de dehşet kaza! Otobüs devrildi 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Mardin'de dehşet kaza! Otobüs devrildi 10 yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Nusaybin ilçesi Durabaş Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Irak'tan Antalya'ya yolcu taşıyan Muhammed Vahap yönetimindeki 07032 Irak plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 10 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Denizli'de şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü farklı veriyor
Denizli'de şiddetli deprem! Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü farklı veriyor
Fatih Terim Ömer Toprak'ı istedi yönetim harekete geçti
Fatih Terim Ömer Toprak'ı istedi yönetim harekete geçti
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: İkinci kez olmasına müsade etmeyiz
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: İkinci kez olmasına müsade etmeyiz
Şanlıurfa'da canlı bomba alarmı! Kent merkezi polisler harekete geçti
Şanlıurfa'da canlı bomba alarmı! Kent merkezi polisler harekete geçti
Devlet Bahçeli'den basın toplantısında son dakika açıklamalar
Devlet Bahçeli'den basın toplantısında son dakika açıklamalar
Mansur Yavaş ile AK Partili üye arasındaki tartışma toplantıya damga vurdu
Mansur Yavaş ile AK Partili üye arasındaki tartışma toplantıya damga vurdu
ÖNCEKİ HABERLER
"UEFA Süper Kupa Finali" için bazı yollar kapanacak
"UEFA Süper Kupa Finali" için bazı yollar kapanacak
Yer Trabzon! Zehirlenen 217 kişi hastaneye kaldırıldı
Yer Trabzon! Zehirlenen 217 kişi hastaneye kaldırıldı
Flavio Gençlerbirliği yolunda
Flavio Gençlerbirliği yolunda
Rusya'da askeri birlikte patlama 2 ölü
Rusya'da askeri birlikte patlama 2 ölü
Van'da tarihi eser kaçakçısı yakalandı!
Van'da tarihi eser kaçakçısı yakalandı!
Saka kuşu yakalama cezası 81 bin 795 lira! Yakalananlar da Suriyeli
Saka kuşu yakalama cezası 81 bin 795 lira! Yakalananlar da Suriyeli
Yorumlar