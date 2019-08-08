Fatih Terim Ömer Toprak'ı istedi yönetim harekete geçti

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in talimatı sonrası harekete geçen yönetim, Ömer Toprak'a sarı-kırmızılı formayı giydirmek için temaslara başladı.

Ramadel Falcao transferi için dört koldan çalışan Galatasaray, bir yandan da defansa alternatif isim arayışında. Sarı-kırmızılılar, bir süredir adı listede olan Ömer Toprak için çalışmaya başladı.

Teknik direktör Fatih Terim, daha önce Milli Takım'dan tanıdığı gurbetçi futbolcunun transfer edilmesi için yönetime talimat verdi. İtalyan ekibi Sassuolo'nun da peşinde olduğu 30 yaşındaki stoper için nabız yoklayan yönetim, uygun şartların oluşması halinde Ömer'i kadrosuna katacak.





14 maçta forma giydi

Bayer Leverkusen'den 2017 yılında 12 milyon Euro'ya Dortmund'a giden Ömer'in kulübüyle 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Borussia Dortmund'un geçtiğimiz cumartesi Bayern Münih ile oynadığı ve 2-0 kazandığı Almanya Süper Kupa maçında 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, geçen sezon 14 maçta forma giydi. Ahmet Çalık'ı gözden çıkaran Galatasaray, Ömer'i bonservisiyle almayı planlıyor.