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Kaçak sigaralar Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözünden kaçamadı!

İhlas Haber Ajansı
Kaçak sigaralar Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözünden kaçamadı!

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelenilen bir araç kontrol noktasında durduruldu. Ekipler araçta yaptıkları aramada; 510 paket kaçak sigara ve 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. 

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, Eruh ilçesinde icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında, Şırnak ilinden, Siirt’e gelen bir yolcu minibüsünde yapılan aramada 510 paket kaçak sigara ile 10 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelere el konularak Eruh Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, alınan talimatlar doğrultusunda 1 şüpheli hakkında gerekli soruşturma işlemleri başlatılmıştır” denildi. 

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