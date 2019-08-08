Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan Kaz Dağları mektubuna yanıt!

Kaz Dağları'nda Kanadalı şirketin yaptığı ağaç katliamının yankıları sürüyor. Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner'in, Kanadalı Alamos Gold şirketinin Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetlerini durdurması için Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya yazdığı mektuba cevap geldi.

Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, söz konusu maden şirketi hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya geçtiğimiz haftalarda bir mektup göndermişti.

Sözcü'de yer alan habere göre; söz konusu mektuba cevap geldi. Başbakan Trudeau'nun özel kaleminin imzası bulunan cevap yazısında söz konusu durumun Kanada Uluslararası Ticaret Çeşitlendirme Bakanı James Carr'a iletildiği belirtildi.

Mektuba verilen cevap

Cevap yazısı ise şu şekilde: ''Sevgili Bay Baraner, Başbakan Justin Trudeau adına yazışmalarınızı üstlendiğimi belirtiyorum. Yorumlarınızın/ haberleriniz dikkatli bir şekilde görüntülendiğinden emin olun. Belirttiğiniz sorun James Carr'ın (Uluslararası Ticaret Çeşitlendirme Bakanı) portföyünde olan bir konu. Bu maili Bakan Carr'a iletiyorum. Yazıp zaman ayırdığınız için teşekkürler''