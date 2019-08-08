Sparta Prag Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçında Sparta Prag ile bu akşam saat 19:00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

2015-16 sezonunun ardından 3 yıl sonra Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Trabzonspor, 3’üncü ön eleme turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, 15 Ağustos’ta evinde oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi bu maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Letna Stadyumu’nda TSİ 19.00’da başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Bu maçı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

İdeal 11'e yakın kadro

20 kişilik kadro ile Prag’a giden Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın bu maçta geçen yılki ideal 11’ine yakın kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Erce, Campi, Ivanildo, Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj ve Sörloth olmak üzere 8 yeni transferi 20 kişilik kadroya dahil eden Karaman’ın, bu isimler arasından sadece orta saha oyuncusu Mikel’e ilk 11’de görev verebileceği kaydedildi.

Muhtemel 11

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak- Sosa- Abdülkadir Ömür, Mikel, Nwakaeme- Ekuban