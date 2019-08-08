Hakkari Çukurca'da terör örgütü operasyonu!

Hakkari'nin çukurca ilçesiinde tespit edilen 2 terörist hava harekatı operasyonunda silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “8 Ağustos 2019 günü ilimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde İHA ile tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, F-16 savaş uçaklarıyla icra edilen hava harekatı neticesinde silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir” denildi.