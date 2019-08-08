İstanbul'u bakın kimler yönetecek? Ekrem İmamoğlu yeni kadrosunu tanıttı!
Demirören Haber Ajansı
İBB'nin Saraçhane'deki binasında düzenlenen törenle İstanbul'un yeni üst düzey yönetimi tanıtıldı. Ekrem İmamoğlu, A takımındaki isimleri duyurdu.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB üst yönetimini kamuoyuna tanıttı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün 40'ın gündeyiz. Böyle büyük bir organizasyonda yaptığımız hazırlıklar üst seviyede. 85 bin çalışanımıza şunu söylüyorum; emeğiyle bizimle çalışan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Çalışmıyorsa, emek vermeden maaş alıyorsa bizim duruşumuz ona karşıdır" ifadesini kullandı.
Kibirden uzak olacaklar
"Benim yol arkadaşım kibirden uzak duracak" diyen İmamoğlu, devamında şunları söyledi:
"Hiç kimsenin işi bekletilmemeli. Vatandaşların bir sorunu varsa süreci izah etmeli. Biz bir takımız. Benim yol arkadaşlarım dayanışma ruhuyla hareket etmelidir."
İBB üst yönetimi şu şekilde oluştu:
- Genel Sekreter - Yavuz Erkut
- Genel Sekreter Yardımcısı - Şengül Altun Kasnak
- Genel Sekreter Yardımcısı - Yeşim Meltem Çiftçi
- Genel Sekreter Yardımcısı - İbrahim Orhan Demir
- Genel Sekreter Yardımcısı - Mehmet Çakılcıoğlu
- Genel Sekreter Yardımcısı - Murat Kalkanlı
- Genel Sekreter Yardımcısı - Murat Yazıcı
- Genel Sekreter Yardımcısı - Turgut Tuncay Önbilgin
- Başkan Danışmanı - Murat Ongun
- Başkan Danışmanı - Ertan Yıldız
- Başkan Danışmanı - Yiğit Oğuz Duman
- İETT Genel Müdürü - Ahmet Bağış
- BELBİM - Yücel Karadeniz
- BELTUR - Ömer Güçlü Şenerer
- BİMTAŞ - Nazım Akkoyun
- Boğaziçi Yönetim - Ethem Pişkin
- Enerji AŞ - Asaf Değirmenci
- Halk-Ekmek - Salih Bekaroğlu
- Güvensu-Hamidiye - Sertaş Nişli
- İSPARK - Bahattin Yetkin
- İSFALT - Burak Sain
- İSKİ - Fatih Turan
- İspark - Murat Çakır
- İSTAŞ - Mustafa Canlı
- İsgüven - Ahmet Canbuğday
- İSTON - Ziya Gökmen Tokay
- İstemkon - Nihat Narin
- KİPTAŞ - Ali Kurt
- Kültür AŞ - Serdal Taşkın
- Medya AŞ - İpek Elif Atayman
- Spor AŞ - İzzet Renay Onur
- Şehir Hatları - Sinem Eletaş
- UGETAN - İbrahim Edin