İstanbul'u bakın kimler yönetecek? Ekrem İmamoğlu yeni kadrosunu tanıttı!

İBB'nin Saraçhane'deki binasında düzenlenen törenle İstanbul'un yeni üst düzey yönetimi tanıtıldı. Ekrem İmamoğlu, A takımındaki isimleri duyurdu.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB üst yönetimini kamuoyuna tanıttı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün 40'ın gündeyiz. Böyle büyük bir organizasyonda yaptığımız hazırlıklar üst seviyede. 85 bin çalışanımıza şunu söylüyorum; emeğiyle bizimle çalışan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Çalışmıyorsa, emek vermeden maaş alıyorsa bizim duruşumuz ona karşıdır" ifadesini kullandı.

Kibirden uzak olacaklar

"Benim yol arkadaşım kibirden uzak duracak" diyen İmamoğlu, devamında şunları söyledi:

"Hiç kimsenin işi bekletilmemeli. Vatandaşların bir sorunu varsa süreci izah etmeli. Biz bir takımız. Benim yol arkadaşlarım dayanışma ruhuyla hareket etmelidir."

İBB üst yönetimi şu şekilde oluştu: