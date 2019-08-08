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Gökçe Kırgız kimdir aslen nereli Gökçe Kırgız kaç yaşında?

Gökçe Kırgız kimdir aslen nereli Gökçe Kırgız kaç yaşında?

2009 yılından beri şarkı söyleyen Gökçe Kızgız kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli soruları merak konusu oldu. Sesinin Ebru Gündeş'e benzerliği ile dikkat çeken Gökçe Kırgız, 35 yaşında ve aslen İstanbullu.

Gökçe Kırgız kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. 2009 yılında ilk kez Yıldızım albümü ile müzik dünyasına giren Gökçe Kırgız, sesinin Ebru Gündeş'e benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kalbime Gömerim O Zaman şarkısı ile de bir dönem çok konuşulan şarkıcı ilk çıkış yaptığı sıralarda kilolu olan Gökçe Kırgız 15 kilo verdiğini söylemişti. 

GÖKÇE KIRGIZ KİMDİR: 1989 yılının Ekim ayında İstanbul’da dünyaya gelen güzel Gökçe Kırgız Akrep burcudur.

Müzik severler tarafından özellikle Lise döneminde iken seslendirdiği, Kalbime Gömerim O Zaman isimli şarkı ile tanınmış ve sevilmiştir. O dönemde herhangi bir albüm çalışması gerçekleştirmemiştir. Uzun süre bir çok televizyon programında ve haberlerde ismi sıkça anılan başarılı isim, 2009 yılında ise ilk kez Yıldızım isimli albümü çıkarmış ve müzik severler ile buluşturmuştur.

Kalbime Gömerim O Zaman, 2007 senesindeki veriler sonucu Ferhat Göçer’in o yıllarda en fazla dinlenen Cennet isimli şarkısından sonra en fazla dinlenen şarkı olmuştur.

İstanbul Arel Üniversitesinden mezun olmuş, günümüzde Konservatuvar’da Yüksek Lisans yapmakta aynı zamanda müzik kariyerini sürdürmektedir.

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