Gabriel Jesus'a 2 ay men cezası

Copa America finalinde Peru karşısında kırmızı kart gördükten sonra VAR kararına şiddetli gösteren Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus'a kıtanın yönetim kurulu tarafından 2 ay men cezası verildi.

Copa America finalinde Peru'yu 3-1 mağlup ederek tarihinde 9. kez kıtanın en büyüğü unvanını kazanan Brezilya'da, yıldız futbolcu Gabriel Jesus'un final maçında gördüğü kırmızı kartın yankıları sürüyor.

İngiliz The Daily Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Copa America finalinde Peru karşısında kırmızı kart gördükten sonra VAR kararına şiddetli gösteren Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus'a 2 ay uluslararası futboldan men cezası verdi.

Disiplin kurallarını çiğnedi

CONMEBOL konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Jesus'un her türlü hakaret veya hakaret içeren davranışlarda bulunmak için geçerli olan disiplin kurallarının 7.1. Ve 7.2. maddelerini çiğnediğine karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Para cezası da verildi

Ayrıca Brezilya Futbol Konfederasyonu da, CONMEBOL tarafından "taraftarların yanlış veya uygunsuz davranışları" nedeniyle 12.300 Euro para cezasına çarptırıldı.





Rüşvet iddiası

Jesus ve Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun karara itiraz etmek için yedi günleri bulunuyor. 22 yaşındaki genç yıldız, Copa America finalinin 70. dakikasında kırmızı kart gördükten sonra, VAR monitörüne yönelik şiddetli bir tepki göstermiş, soyunma odasına giden koridorlarda maçın hakeminin rüşvet aldığını hissettiğini dile getirmişti.

Gabriel Jesus, iki ay boyunca uluslararası futboldan men edilmesinin ardından gelecek ay Brezilya'nın Kolombiya ve Peru ile oynayacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyecek.