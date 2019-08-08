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Erzurum'da 'Hanımağa' ve çetesine operasyon! Haftalık ev değiştirmişler

Demirören Haber Ajansı

ERZURUM'da polis, liderliğini 'hanımağa' lakaplı E.A.'nın (45) yaptığı fuhuş çetesine yönelik operasyonda 2'si kadın 8 kişinin gözaltına alındı. Çetenin polise yakalanmamak için evleri haftalık olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, liderliğini E.A.'nın yaptığı fuhuş çetesini takibe aldı. Polis, çetenin örgütlü bir şekilde farklı adreslerde kiralanan evlerde fuhuş yaptırdığını, evlerin haftalık olarak değiştirildiğini belirledi.

Yerli ve yabancı kadınları getirterek fuhuş yaptırdıkları saptanan çeteye yönelik Ahlak Büro Amirliği ekipleri 6 Ağustos günü operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskında, örgüt kurarak fuhuşa yer temini ve aracılık ettikleri suçlamasıyla E.A. (45), A.A. (28), M.Ş. (22), Y.K. (33), A.S.S. (48), E.A. (30), Ş.K. (56) ve F.Ç. (21) gözaltına alındı. 

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve fuhuşta kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. 2'si kadın 8 şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Yakalanan bir yabancı uyruklu kadın ise işlemleri sonrası sınır dışı edildi.



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