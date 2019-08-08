GÜNCEL

Adana'da kalpazan operasyonu

Adana'da polis, Kurban Bayramı öncesi kalpazanlara yönelik yaptığı çalışmada 13 bin 200 lira sahte para ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanlara yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Polis yaptığı çalışmalarda Yeşilyurt Mahallesi'nde bir otomobilde A.H. ve M.U. isimli şahıslarda sahte para olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis yaptığı baskında zanlıları yakaladı. Yapılan aramada ise 55 adet 200 liralık 13 bin 200 lira tutarında sahte para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu Büyükelçiler Konferasında açıklama yapıyor Canlı Yayın
Bakan Çavuşoğlu Büyükelçiler Konferasında açıklama yapıyor Canlı Yayın
Şanlıurfa'da canlı bomba alarmı! Kent merkezi polisler harekete geçti
Şanlıurfa'da canlı bomba alarmı! Kent merkezi polisler harekete geçti
Lüksemburg esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak
Lüksemburg esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak
Küçük Zeynep'in peruk hayali gerçek oldu
Küçük Zeynep'in peruk hayali gerçek oldu
Akaryakıtta bir indirim haberi daha! Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Akaryakıtta bir indirim haberi daha! Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Devlet Bahçeli'den basın toplantısında son dakika açıklamalar
Devlet Bahçeli'den basın toplantısında son dakika açıklamalar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fenerbahçe’nin yeni transferi Zanka İstanbul’a geldi
Fenerbahçe’nin yeni transferi Zanka İstanbul’a geldi
Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı
Antalya'dan ayrılan Jennifer Lopez'in giydiği kıyafet herkesi şaşırttı
Memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi ne zaman?
Memur maaşları bayram öncesi ödenecek mi ne zaman?
Afili Aşk 10. bölüm fragmanı
Afili Aşk 10. bölüm fragmanı
Her Yerde Sen 9. bölüm 2. fragmanı
Her Yerde Sen 9. bölüm 2. fragmanı
Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmelerinde yeni gelişme
Memur zammı 2020-2021'de ne kadar olacak? Zam görüşmelerinde yeni gelişme
Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm 2. fragmanı
Benim Tatlı Yalanım 9. bölüm 2. fragmanı
1. sınıflar ne zaman okula başlayacak MEB 1. sınıf yaşı kaç oldu?
1. sınıflar ne zaman okula başlayacak MEB 1. sınıf yaşı kaç oldu?