Eski Kırgız liderin gözaltına alınmasını engellemek için rezidansın önünde toplanan vatandaşlar, Atambayev'in Kırgız Özel Kuvvetleri tarafından gözaltına alındığını iddia etti.

Öte yandan Atambayev’in avukatı, müvekkilinin tam olarak nerede bulunduğunu bilmediğini belirtti, parlamento milletvekillerinden İrina Karamuşkina ise Atambayev’in kendini savunmaya devam ettiğini açıkladı.

Atambayev’in evinin bulunduğu arazide yangın çıktı

Rezidansın önünde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde askerlerin ateş açtığı, ses bombası fırlattığı görüldü, ardından rezidansına ait arazide yangın çıktığı belirtildi.