GÜNCEL

7 Ağustos Türkiye Gündemi yeni

7 Ağustos 2019 son 24 saat haber bülteni...

Rusya'ya vizesiz seyahat dönemi başlıyor

Putin, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına 25 Temmuz’da imzaladığı bir kararnameyle son verirken, vizesiz seyahatin ne zaman başlayacağı da belli oldu.

İran'dan ABD'ye sert Cemal Kaşıkçı tepkisi!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen ABD'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmesini eleştirdi.

Katz'dan tartışılacak Erdoğan sözleri!

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail'in Basra Körfezi'nde yer alan ülkelerle işbirliğini artırmasının nedenlerine yönelik bir soruya, "Ne biz (Erdoğan'ı) seviyoruz, ne de o bizi" diyerek yanıtladı.

Birleşmiş Milletler'den şok rapor!

Kuzey Kore son ikisi dün olmak üzere iki hafta içinde toplam dört füze denemesi yaptı. Kuzey Kore'nin füze yapmak için 2 milyar dolar çaldığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş'ın atamaları!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "39 üst düzey yöneticiden 19 tanesi ya baskıyla, görevlerinden istifa ettirilerek ya da kızağa alınarak yerlerine yenileri getirildi." diye konuştu.

Bakan Fatih Dönmez müjdeyi verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladığını belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Akhisarspor TFF Süper Kupa maçı hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Yatmadan önce kahve ya da çay içmek uykuyu etkilemiyor
Yatmadan önce kahve ya da çay içmek uykuyu etkilemiyor
Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı
Ankara'dan son dakika haberi! Türkiye ve ABD Güvenli Bölge'de anlaştı
Şenol Güneş: Her kulübe eşit mesafedeyim
Şenol Güneş: Her kulübe eşit mesafedeyim
Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi
Dokuzuncu 'uçan kale' Türkiye'ye teslim edildi
Acun Ilıcalı ve Nusret'ten Fenerbahçe'den sonra o kulübe dev destek
Acun Ilıcalı ve Nusret'ten Fenerbahçe'den sonra o kulübe dev destek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı
Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı
Lille'nin yeni transferi Yusuf Yazıcı Fransız basına tanıtıldı
Lille'nin yeni transferi Yusuf Yazıcı Fransız basına tanıtıldı
Kaz Dağları'ndan neler oluyor? Ağaçların kesildiği altın aranan alanın haritası
Kaz Dağları'ndan neler oluyor? Ağaçların kesildiği altın aranan alanın haritası
Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu
Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu
Kaz dağlarını mahveden Alamos Gold'un CEO'su Türkler için demiş ki...
Kaz dağlarını mahveden Alamos Gold'un CEO'su Türkler için demiş ki...
En çok kimin takipçisi var? Instagramda 10 siyasetçi arasında rekor bakın kimde!
En çok kimin takipçisi var? Instagramda 10 siyasetçi arasında rekor bakın kimde!
Jennifer Lopez'i locadan izleyen Enis Arıkan'dan itiraf!
Jennifer Lopez'i locadan izleyen Enis Arıkan'dan itiraf!
Bomba dizi başlamadan iptal oldu Show TV ile yapım şirketi arasında kriz çıktı
Bomba dizi başlamadan iptal oldu Show TV ile yapım şirketi arasında kriz çıktı