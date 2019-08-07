7 Ağustos Türkiye Gündemi yeni

Rusya'ya vizesiz seyahat dönemi başlıyor

Putin, hizmet ve hususi pasaporta sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize ve görevlendirme şartı aranması uygulamasına 25 Temmuz’da imzaladığı bir kararnameyle son verirken, vizesiz seyahatin ne zaman başlayacağı da belli oldu.

İran'dan ABD'ye sert Cemal Kaşıkçı tepkisi!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine rağmen ABD'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam etmesini eleştirdi.

Katz'dan tartışılacak Erdoğan sözleri!

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, İsrail'in Basra Körfezi'nde yer alan ülkelerle işbirliğini artırmasının nedenlerine yönelik bir soruya, "Ne biz (Erdoğan'ı) seviyoruz, ne de o bizi" diyerek yanıtladı.

Birleşmiş Milletler'den şok rapor!

Kuzey Kore son ikisi dün olmak üzere iki hafta içinde toplam dört füze denemesi yaptı. Kuzey Kore'nin füze yapmak için 2 milyar dolar çaldığı ortaya çıktı.

Mansur Yavaş'ın atamaları!

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "39 üst düzey yöneticiden 19 tanesi ya baskıyla, görevlerinden istifa ettirilerek ya da kızağa alınarak yerlerine yenileri getirildi." diye konuştu.

Bakan Fatih Dönmez müjdeyi verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladığını belirtti.