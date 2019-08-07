Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu

Kendisini terzi yamağı olarak nitelendiren Barbaros Şansal, bir YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programa konuk oldu. "B.kunda boğul Türkiye" sözleriyle tepkilerin odağında olan Şansal, kendisini savundu.

"DEDİĞİMİN ARKASINDAYIM"

Gündem olan sözleri üzerine konuşan Şansal, şunları söyledi: "Evet dedim. Pedofiliye karşı dedim, 'Çocuk bedenime dokunma' dedim çünkü yıllarca. Pislik dağıtan tebliğcilere karşı dedim. Tutuklu 150 gazeteciye karşı dedim. Başka ülkelerin iç işlerine karışarak, başka coğrafyaları karıştıranlara karşı dedim. Dediğimin arkasındayım."

"TÜRKİYE'DEN NEFRET ETMİYORUM"

Şansal, 'Türkiye'den nefret mi ediyorsun?' sorusuna ise "Hayır, eder miyim? Öyle bir şey olur mu? Ben vatansever değilim, vatanperverim." dedi.

"HAYALLERİM, GEÇMİŞİM VE ANILARIMDAN DOLAYI TÜRKİYE'DEN GİDEMEM"

Barbaros Şansal, neden hala Türkiye'de yaşadığını da şöyle anlattı: "Yatırımlarım, istihdam sağladığım insanlar, ürettiğim KDV, buluşlarım, hayallerim, geçmişim, anılarım, 22 yıl ve 24 yıldır iki kardeş benim evimde çalışırken aileme dönüşmüş insanlarım, 3 bacaklı köpeğim, mülteci kedilerim, barınaktan aldığım tecavüze uğramış köpeklerim, onlar benim hayatım. Ben onlar bırakıp gidebilir miyim?"

"HAVALİMANINDA SALDIRMALARI İNSANLIĞA SIĞMAZ"

Şansal, havalimanında saldırıya uğramasıyla ilgili, "Organize bir operasyon yaptılar. Şimdi hukuk davaları ve benim açtığım davalar devam ediyor. Ama bunların yaptıkları ne erkekliğe ne kadınlığa ne de insanlığa sığmazdı. Bu dava 5 ila 7 yıl arasında sürecek, büyük bir hukuk savaşına girdik." dedi.