Jennifer Lopez'i locadan izleyen Enis Arıkan'dan itiraf!

Ünlü isimlerle birlikte gecede boy gösteren Enis Arıkan, Jennifer Lopez konserini otelin davetlisi olarak locada izledi. Sosyal medya hesabından konserle ilgili bol bol paylaşımda bulunan Arıkan’a takipçileri direkt mesaj üzerinden 50 bin Euro tutarındaki loca ücretini nereden bulduğunu sordu. Arıkan da ardı ardına gelen sorular sonrasında bir açıklama yapma gereği duydu ve video paylaştı.