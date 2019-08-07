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Pendik'te fırından para çalan hırsız yakalandı

Pendik'te bir fırından hırsızlık yapan şahıs bekçiler tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanırken, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 4 Ağustos günü saat 03.45 sıralarında Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesi'nde Uğur K.'yı (40) şüphe üzerine durdurdu. Uğur K.'nın, aynı mahallede 2 Ağustos günü saat 03.15 sıralarında hırsızlık yapan şahısın eşkal bilgileriyle uyuştuğu fark edildi. Şahıs hırsızlık olayını itiraf etmesi üzerine bekçiler tarafından gözaltına alındı. 

Fırından para çalan hırsız kamerada 

Emniyetteki işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın fırına girdiği ve ortalığı kolaçan ettiği, daha sonra çekmeceden bozuk para dolu kutuyu alarak kaçtığı görülüyor. 

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