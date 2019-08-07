Heyelanda toprak altında kalan adam, köpek sayesinde kurtuldu

Hindistan'ın Kaşmir bölgesinde etkili olan yağışlar heyelan meydana geldi. Bu sırada otoyolun kenarında yürüyen akıl sağlığı yerinde olmayan Pradeep Kumar isimli vatandaş ise heyelanda toprak altında kaldı.

1 gün boyunca toprağın altında kalan Kumar, ertesi gün arama kurtarma çalışmasında yer alan Ajaxi isimli bomba arama köpeği sayesinde bulundu. Köpeğin, toprağın altındaki adamı koklayarak bulduğu belirtildi. Arama kurtarma ekipleri, Kumar'ı yerin altından çıkardı. Hastaneye kaldırılan Kumar'ın olay sebebiyle geçirdiği şok sebebiyle konuşamadığı belirtildi.