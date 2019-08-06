YEREL

İstanbul Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın

İSTANBUL Üsküdar’da bulunan bilim merkezi binasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar meydana geldi.

İSTANBUL Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi binasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının binanın teras katında bulunan klima tesisatından çıktığı öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar oluştu.

Yangını gören bir kişi, "Yangın bir anda çıktı. Hiç görmeden alevler çıkmaya başladı. İtfaiye de 10 dakikada geldi. Çok şükür söndürdüler. Cankurtaran geldi ama içeride kimse olduğunu sanmıyorum, boştu" dedi.

Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bayburt'ta 35 asker hastaneye kaldırıldı
Bayburt'ta 35 asker hastaneye kaldırıldı
Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ne kadar alacağı belli oldu!
Yusuf Yazıcı'nın Lille'den ne kadar alacağı belli oldu!
Naklen yayın krizi nasıl çözüldü? TFF Başkanı açıkladı
Naklen yayın krizi nasıl çözüldü? TFF Başkanı açıkladı
Burundi'de sıtma ülkenin yarısını hasta etti
Burundi'de sıtma ülkenin yarısını hasta etti
Sturridge Trabzonspor'a cevap verdi
Sturridge Trabzonspor'a cevap verdi
İmran Khan: Tüm dünya acı çekecek
İmran Khan: Tüm dünya acı çekecek
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu
İstanbul Şile'de denizde kaybolan gencin cesedi Riva'da bulundu
Mersin'de vatandaşlar kaza yapan tankerden akan mazotu götürdü
Mersin'de vatandaşlar kaza yapan tankerden akan mazotu götürdü
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'nun yasak aşkı konuştu! Danışmanıyla tuvalette yakaladım
CHP'li Okan Gaytancıoğlu'nun yasak aşkı konuştu! Danışmanıyla tuvalette yakaladım
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
Kastamonu'da hırsız hem soydu hem de yardım parası topladı
Kastamonu'da hırsız hem soydu hem de yardım parası topladı
Dün Türkiye'ye gelmişti Jennifer Lopez'den Antalya fotoğrafı geldi!
Dün Türkiye'ye gelmişti Jennifer Lopez'den Antalya fotoğrafı geldi!
Tuğrul Selmanoğlu’nun Jaguar marka arabası Twitter'da olay oldu
Tuğrul Selmanoğlu’nun Jaguar marka arabası Twitter'da olay oldu
Oyuncu Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı!
Oyuncu Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı!