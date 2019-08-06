YEREL

İstanbul zihinsel engelli genç girdiği camiyi kundaklandı

KAĞITHANE'de zihinsel engelli olduğuna dair raporu bulunan bir kişi girdiği camiyi kundakladı. O anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı

Olay geçen Cumartesi Çağlayan Mahallesi, Taş Ocağı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan camiye gelen 19 yaşındaki Mehmet B. elindeki çakmakla caminin perdelerini tutuşturdu. Mehmet B. daha sonra camiden ayrıldı. Camide hasar oluşurken, Mehmet B.'nin perdeleri tutuşturması caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çalışma başlatan polis ekipleri Mehmet B.'yi pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Harmantepe Mahallesi'nde bulunan evinde yakalayarak, gözaltına aldı. Mehmet B.'nin "hafif düzeyde zihinsel yetersizlik" tanısıyla yüzde 50 oranında engelli raporu olduğu belirlendi. Mehmet B. hakkında "İbadethane ve mezarlıklara zarar verme" suçundan adli işlem yapıldı. Mehmet B. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki
Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki
Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki
Çin'den ABD'nin 'döviz manipülatörü' ithamına tepki
Trabzonspor Prag’a tur için uçtu
Trabzonspor Prag’a tur için uçtu
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları en çok milyarderleri vurdu
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları en çok milyarderleri vurdu
AB'den Türkiye'deki sığınmacılara kaynak sağlanacak!
AB'den Türkiye'deki sığınmacılara kaynak sağlanacak!
Ali Babacan'ın partisi hangi ittifakta yer alacak çarpıcı iddia
Ali Babacan'ın partisi hangi ittifakta yer alacak çarpıcı iddia
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türk Hava Yolları'nın yeni kreasyonu tanıtıldı
Türk Hava Yolları'nın yeni kreasyonu tanıtıldı
Mardin'de 'Bana niye oy vermedin' dayağı pes dedirtti
Mardin'de 'Bana niye oy vermedin' dayağı pes dedirtti
16 Ağustos 2019 idari tatil mi bayram tatili kaç gün oldu?
16 Ağustos 2019 idari tatil mi bayram tatili kaç gün oldu?
Cip taklalar attı o anlar kameraya böyle yansıdı
Cip taklalar attı o anlar kameraya böyle yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suriye operasyonu açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suriye operasyonu açıklaması!
Sıla'ya Bodrum'da seyirci şoku dinleyenler bir bir konser alanını terk ettiler!
Sıla'ya Bodrum'da seyirci şoku dinleyenler bir bir konser alanını terk ettiler!
Türkiye'nin tek yeraltı müzesinde 7 bin yıllık heykelciklere yoğun ilgi
Türkiye'nin tek yeraltı müzesinde 7 bin yıllık heykelciklere yoğun ilgi
Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı
Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2019 fiyatı