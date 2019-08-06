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Mardin'de 'Bana niye oy vermedin' dayağı pes dedirtti

MARDİN Artuklu'da yaşayan Rıfat Dinç ve engelli kızının, 31 Mart seçimlerinde muhtar adayı olan akrabaları tarafından, ‘Bana niye oy vermedin’ denilerek dövüldüğü öne sürüldü.

İhlas Haber Ajansı

Artuklu ilçesine bağlı Gül Mahallesi’nde 31 Mart yerel seçimlerinde akraba olan iki aday yarıştı. Rıfat Dinç ve ailesi Emrah Dinç’i destekleyerek muhtar seçilmelerine katkıda bulundu.

Bu süre zarfında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı mahallede, geçtiğimiz günlerde diğer muhtar adayı olan M.Ş.D. ve 8 kişinin, Rıfat Dinç ve ailesine saldırarak darp ettiği öne sürüldü. Darp olayı sonrası ailesi ile birlikte zor günler yaşayan Rıfat Dinç, konuyu savcılığa taşıdı.Zanlıların savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılması sonrası Rıfat Dinç ve ailesi her gün ölüm korkusu ile yaşamaya başladı.

"Beni ölümüne dövdüler"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Rıfat Dinç, eşiyle birlikte 29 Temmuz’da misafirlikten döndükleri gece önlerinin 3 arabayla kesildiğini söyledi. Dinç, “7-8 kişi eli sopalarla engelli çocuğumla birlikte beni ölümüne dövdüler. Engelli kızım Dilek üzerime atladı ve onun sırtına da değnekle vurdular. Şu an korktuğu için 8 gündür dışarı çıkmıyor. Ben muhtarlık seçiminde diğer akrabamıza oy verdim diye bunları yapıyorlar bize. Bayılana kadar sopalarla bizi dövdüler." diye konuştu.

"Babama vurmayın"

Dinç, "Kızımın kendi gelip ‘Babama vurmayın’ diye söylemesini ben ölüme kadar bu acıyı unutmayacağım. Biz devletimize güveniyoruz. Şuan bunlara tutuklama olmamış. Bu zanlıların serbest bırakılmasından sonra ailece çok tedirginiz” ifadelerini kullandı.

"Sürekli bir daha geleceklermiş gibi hissediyoruz"

Bedensel engelli olan Dilek Dinç ise, korkudan bakkala dahi çıkamadıklarını ifade ederek o anı sürekli yaşadıklarını söyledi. Kendilerini darp edenlerin sürekli bir daha gelecekmiş gibi hissettiklerini kaydeden Dilek Dinç, babasına, kendisine ve ailesine bunu yapanların cezalandırılması gerektiğini dile getirdi.

Konu ile ilgili konuşan M.Ş.D., olayın iftira olduğunu ve gerekli görüntü ile bilgilerin savcılığa iletildiğini ifade etti.

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