Marmaris'te hayvanseverler adadaki eşek için seferber oldular

Bozburun Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Koca Ada’ya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir eşek bırakıldı. Adada eşeği gören tatilciler durumu hayvansverlere bildirdi. Sosyal medyada yayılan olay için hayvansverler harekete geçti.



AKUT ekipleri, belediye çalışanları ve hayvansverler adaya çıkarma yaptı. Adayı didik didik arayan görevliler eşeğin izine rastlamadı. Hayvanseverler adaya su ve saman bırakarak adadan ayrıldı.



Konuyla ilgili konuşan Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız, "Bana fotoğraf ve video gönderildi. Eşeğe günübirlik teknedekiler, yiyecek ve su verdikten sonra resmen beni kurtarın diye anırıyordu. Tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Büyük ihtimal kavurucu sıcakta bir çalılığın içinde dinleniyordur. Aramalarımıza rağmen bulamadık. Günübirlik gezi teknelerine gördüklerinde fotoğrafını çekip göndermelerini istedik" dedi.



Arama faaliyetine katılan Bozburun Mahalle Muhtarı Duran Güleç ise eşeğin bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.