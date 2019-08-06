Mehmet Ağar'ın oğlundan çok tartışılacak Erdoğan sözleri: Bize Allah gibi geliyor

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın Malatya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen kısa süreli bir diyaloğu geçen günlerde haber olmuştu. O diyalogda Ağar ile Erdoğan arasındaki dikkat çeken ifadeler görüntülerin ortaya çıkmasıyla anlaşıldı.



Sosyal medyada olay oldu

Ağar'ın gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Elazığ'a geldi. Miting için ayakta bekliyoruz, protokol dizildi, tek tek tokalaştı, sıra bana geldi, şöyle yüzüme baktı gülüyor, ben niye gülüyor dedim tam o sıra, 'Evladım senin bıyıklar uzamıyor mu?' dedi. Bende, 'Efendim uzar dedim' yanağımı okşadı" diye konuştu.



