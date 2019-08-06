DÜNYA

Cip taklalar attı o anlar kameraya böyle yansıdı

Avustralya'da arkasına bağlı karavanı taşıyan cip kontrolden çıktı ve taklalar attı. Çipin içerisinde bulunan adam ve eşi, feci kazayı şans eseri ucuz atlattı. O anlar araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı

Kaza, Queensland eyaletinin Gumlu adındaki sahil kasabasında bulunan Bruce otobanında, yerel saatle 11.55 sıralarında, 29 Temmuz’da meydana geldi. Arkasına bağlı karavanı taşıyan cip, kontrolden çıkarak taklalar attı. Enkaza dönen araçtaki 67 yaşındaki sürücü ve eşi, kazadan şans eseri ufak sıyrıklarla kurtuldu. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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