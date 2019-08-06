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Kalp krizinden ölen polis eşinin tabutunun üzerine bebeğini koydu

KARABÜK Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde görevi başında kalp krizi geçirip, yaşamını yitiren polis memuru Yücel Demirci (42), toprağa verildi. Hülya Demirci eşinin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine 15 günlük bebeğini koyarak, "Birden bizi bırakıp gittin Yücel’im. Bebeğimiz 15 günlük biliyorsun değil mi?" diyerek ağladı.

Demirören Haber Ajansı

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Yücel Demirci, dün akşam saatlerinde çalıştığı masasında aniden fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Yücel Demirci, meslektaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri Yücel Demirci'nin ambulansta duran kalbini yeniden çalıştırılmak için yoğun çaba harcadı. Evli ve 3 çocuk babası Yücel Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün, Yücel Demirci’nin hastane morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu 100. Yıl Mahallesi Bilgekent Camii’ne getirildi. Düzenlenen cenaze törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, çok sayıda polis ve vatandaş katıldı.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Hülya Demirci, eşinin tabutuna ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Hülya Demirci, "O beni hiç incitmedi, hep sevdi” dediği eşi için, “Bebeğini kokla olur mu Yücel’im. Neden bırakıp gittin bizi. Hemen, çabucak niye gittin? Canımın içi. Birden bizi bırakıp gittin Yücel’im. Bebeğimiz 15 günlük biliyorsun değil mi? Bırakıp gittin Yücel. Niye gittin. 3 kuzunla ben de geldim Yücel’im. Ah Yücel hadi kalk. Biz geldik, hadi kalk. İbrahim Selim’in kokusu geliyordur sana" dedi.

Hülya Demirci daha sonra kundaktaki 15 günlük İbrahim Selim bebeğine, tabutun üzerine koyup, "Bak baban. Selim hadi kalk" dedi. Hülya Demirci bebeğini kokladıktan sonra, "Senin yerine ben kokladım" diye konuşurken yürekleri dağladı.

Hülya Demirci, eşinin tabutu başından ayrılmak istemedi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından polis memurunun cenazesi, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Yücel Demirci’nin cenazesi Beşbinevler Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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