SAĞLIK

Sağlık Bakanlığından caretta carettalar için video

Sağlık Bakanlığı, hareketli yaşamın önemine caretta caretta kaplumbağalarının yumurtadan çıkıp denize ulaşma sürecini göstererek dikkati çeken bir video hazırladı.

İhlas Haber Ajansı

Hareketli yaşamın önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan video, “Bu sevimli adımlar yaşama doğru atılıyor, siz de sağlığa #HerGün10BinAdım atın” mesajıyla Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından 2 Ağustos 2019 tarihinde paylaşıldı. 
Yeterli düzeyde fiziksel aktivite yapmak fiziksel, zihinsel ve psikolojik sağlığı korur ve geliştirir; kilo kontrolüne yardımcı olur, denge ve koordinasyonu geliştirir, kemik ve kas kuvvetini artırır, kalp damar hastalıklarının görülme riskini azaltır, tip 2 diyabet riskini azaltır, stresi azaltır. 

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