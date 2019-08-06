Tuğrul Selmanoğlu’nun Jaguar marka arabası Twitter'da olay oldu

Lüks arabalarından çektiği “Patates, soğana vatanı sattınız” videolarıyla bilinen yazar Tuğrul Selmanoğlu’nun yeni arabasıyla ilgili paylaşımı Twitter'da olay oldu. Selmanoğlu'nun paylaştığı sosyal medya gönderisine büyük tepki geldi. Selmanoğlu, kendisini “At, avrat, silah demiş” atalarımız diyerek savundu.



Selmanoğlu, son dönemde yaptığı konuşmalar ve arabasında bağırarak çektiği videolarla gündeme gelmişti.Ve Beyaz TV'de yayınlanan 'Ne Var Ne Yok?' programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'mülteci' dediği için sosyal medyada tepki toplamıştı.



Selmanoğlu, kişisel twitter hesabından “Yeni yol arkadaşımı bugün teslim aldım… Rabbim yolunda kazasız belasız kullanmayı nasip etsin…” notuyla yeni arabasını paylaştı. Selmanoğlu’nun bu paylaşımına kısa sürede büyük tepki geldi. Kullanıcılar, Selmanoğlu’nun daha önceki paylaşımlarını hatırlatarak, “Patates, soğan satarak mı aldın bunu?” diye sordu.



Bu size dert olsun

Selmanoğlu ise bu tepkilere, paylaştığı yeni bir video ile cevap verdi. Selmanoğlu, kendisini “Belediyeden maaş alıyor” diye eleştirenlere, AK Parti’nin İstanbul ve Ankara’daki belediyeleri kaybetmesinin ardından yeni araba aldığını vurgulamak için böyle bir paylaşım yaptığını iddia etti.



At, avrat silah demiş atalarımız

Almanya’da yaşayan Selmanoğlu, büyük bir kariyeri olduğunu da iddia ettiği cevap videosunda, “Dert oluyorsa bu dert olsun. Siz Müslümanlığı gariban, eşekle deveyle mi görmek istiyorsunuz? Zekatını ödediğim paramla biniyorum. At, avrat silah demiş atalarımız” dedi.