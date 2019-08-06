GÜNCEL

Tuğrul Selmanoğlu’nun Jaguar marka arabası Twitter'da olay oldu

Lüks arabalarından çektiği “Patates, soğana vatanı sattınız” videolarıyla bilinen yazar Tuğrul Selmanoğlu’nun yeni arabasıyla ilgili paylaşımı Twitter'da olay oldu.

Lüks arabalarından çektiği “Patates, soğana vatanı sattınız” videolarıyla bilinen yazar Tuğrul Selmanoğlu’nun yeni arabasıyla ilgili paylaşımı Twitter'da olay oldu. Selmanoğlu'nun paylaştığı sosyal medya gönderisine büyük tepki geldi. Selmanoğlu, kendisini “At, avrat, silah demiş” atalarımız diyerek savundu.

Selmanoğlu, son dönemde yaptığı konuşmalar ve arabasında bağırarak çektiği videolarla gündeme gelmişti.Ve Beyaz TV'de yayınlanan 'Ne Var Ne Yok?' programında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'mülteci' dediği için sosyal medyada tepki toplamıştı.

Selmanoğlu, kişisel twitter hesabından “Yeni yol arkadaşımı bugün teslim aldım… Rabbim yolunda kazasız belasız kullanmayı nasip etsin…” notuyla yeni arabasını paylaştı. Selmanoğlu’nun bu paylaşımına kısa sürede büyük tepki geldi. Kullanıcılar, Selmanoğlu’nun daha önceki paylaşımlarını hatırlatarak, “Patates, soğan satarak mı aldın bunu?” diye sordu.

Bu size dert olsun
Selmanoğlu ise bu tepkilere, paylaştığı yeni bir video ile cevap verdi. Selmanoğlu, kendisini “Belediyeden maaş alıyor” diye eleştirenlere, AK Parti’nin İstanbul ve Ankara’daki belediyeleri kaybetmesinin ardından yeni araba aldığını vurgulamak için böyle bir paylaşım yaptığını iddia etti.

At, avrat silah demiş atalarımız
Almanya’da yaşayan Selmanoğlu, büyük bir kariyeri olduğunu da iddia ettiği cevap videosunda, “Dert oluyorsa bu dert olsun. Siz Müslümanlığı gariban, eşekle deveyle mi görmek istiyorsunuz? Zekatını ödediğim paramla biniyorum. At, avrat silah demiş atalarımız” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğu öldürüp yol kenarına atmıştı!
Adıyaman'da 13 yaşındaki çocuğu öldürüp yol kenarına atmıştı!
Bekir Pakdemirli'den çiftçiye müjde! 1,2 milyarlık destek ödemesi başlıyor
Bekir Pakdemirli'den çiftçiye müjde! 1,2 milyarlık destek ödemesi başlıyor
Kenan Sipahi'nin yeni takımı belli oldu
Kenan Sipahi'nin yeni takımı belli oldu
Nobel ödüllü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti
Nobel ödüllü yazar Toni Morrison hayatını kaybetti
Filipinler'de ülke çapında dang humması salgını tehlikesi
Filipinler'de ülke çapında dang humması salgını tehlikesi
Tam 96 yaşında! Aşırı hız yapan yaşlı adamın yargılanması olay yarattı
Tam 96 yaşında! Aşırı hız yapan yaşlı adamın yargılanması olay yarattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Marmaris’te İdil Biret rüzgarı esti
Marmaris’te İdil Biret rüzgarı esti
4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı
4 çocuğun öldüğü piknikten görüntüler ortaya çıktı
2019 Bilsem mülakat sonuçları açıklanıyor ne zaman?
2019 Bilsem mülakat sonuçları açıklanıyor ne zaman?
Akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu
Akıntıya kapılan iki çocuktan biri kayboldu
Sağlık Bakanlığından caretta carettalar için video
Sağlık Bakanlığından caretta carettalar için video
Dini ölçülere kurbanlık seçimi nasıl olmalı hangi hayvanlar kurbanlık olmaz
Dini ölçülere kurbanlık seçimi nasıl olmalı hangi hayvanlar kurbanlık olmaz
Kalp krizinden ölen polis eşinin tabutunun üzerine bebeğini koydu
Kalp krizinden ölen polis eşinin tabutunun üzerine bebeğini koydu
Kurbanlık koyun ve keçi nasıl seçilir neye dikkat edilmeli?
Kurbanlık koyun ve keçi nasıl seçilir neye dikkat edilmeli?