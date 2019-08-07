GÜNCEL

Polisten kaçan alkollü sürücü, çaya düştü

Başkent’te uygulama yapan trafik polislerini görünce aracını bırakıp koşarak kaçan Adem K., Çubuk Çayına düştü.

Olay, Ankara’nın Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü şekilde trafiğe çıkan Adem K., saat 02.00 sularında Atatürk Caddesi üzerinde seyrederken trafik polislerinin uygulamasını gördü. Uygulamaya girmek istemeyen Adem K., aracını yol ortasına bırakarak, yayan şekilde kaçmaya başladı. Adem K., polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerinin peşine düşmesi üzerine Çubuk Çayının kenarındaki bir kafeye saklandı. Ekiplerin kafe bahçesine gelmesi üzerine panikleyen Adem K., kaçmak isterken dengesini kaybederek Çubuk Çayına düştü. 
Polis ekiplerinin çağrısı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri de geldi. Yaklaşık 5 metreden Çubuk Çayına düşen şahsı çıkarmak için itfaiye ekipleri, çaya merdiven uzattı. İtfaiye ekiplerinin merdivenini kullanarak Çay’a inen Ubeyd Amandu, Adem K.’yi sırtında taşıyarak merdivenlerden çıkardı. 

Bacağı kırıldı 

Düştüğü yerden yukarıya çıkarılan Adem K., sağlık ekiplerinin sedye getirmesi ile olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Adem K.’nin sağ bacağının kırıldığı öğrenildi. Çaya düşen Adem K.’yı sırtında taşıyarak yukarı çıkaran Ubeyd Amandu, yürürken çaya düşen kişiyi gördüğünü ve yardım ettiğini söyledi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan "Millet Bahçesi olacak" demişti! Bakan Turhan: Atatürk Havalimanı'na otel yapılacak
Erdoğan "Millet Bahçesi olacak" demişti! Bakan Turhan: Atatürk Havalimanı'na otel yapılacak
Hıncal Uluç'un İstanbul İzmir otoyol ücreti pahalı diyenlere verdiği yanıt bomba
Hıncal Uluç'un İstanbul İzmir otoyol ücreti pahalı diyenlere verdiği yanıt bomba
Manisa Soma'da korkutan deprem 3.4 büyüklüğünde oldu
Manisa Soma'da korkutan deprem 3.4 büyüklüğünde oldu
Falcao'nun paylaşımı heyacanlandırdı İşte Galatasaray'a imza atacağı tarih
Falcao'nun paylaşımı heyacanlandırdı İşte Galatasaray'a imza atacağı tarih
Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim
Sürücülere müjde! Benzin fiyatlarına indirim
Valbuena'dan Fenerlileri mest eden paylaşım
Valbuena'dan Fenerlileri mest eden paylaşım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu
Zeytinburnu sahilinde elleri ve kolları bağlı ölü şahıs bulundu
İstanbul'da villaya sahte içki operasyonu: 19 gözaltı
İstanbul'da villaya sahte içki operasyonu: 19 gözaltı
Aşure ne zaman 2019 aşure günü ayın kaçında?
Aşure ne zaman 2019 aşure günü ayın kaçında?
Aksaray'da hastaneden 10 milyon liralık hırsızlık iddiası
Aksaray'da hastaneden 10 milyon liralık hırsızlık iddiası
Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga 1 ölü 5 yaralı
Diyarbakır’da hurdacı pazarında silahlı kavga 1 ölü 5 yaralı
Amerikalı ünlü şarkıcı Pink ölümden döndü! İnişte özel jeti yandı
Amerikalı ünlü şarkıcı Pink ölümden döndü! İnişte özel jeti yandı
Antalya'da safari cipi devrildi 1 ölü 10 yaralı
Antalya'da safari cipi devrildi 1 ölü 10 yaralı
Rize'de 500 yıllık çivisiz cami! Temizleyen cennete gider diyorlar
Rize'de 500 yıllık çivisiz cami! Temizleyen cennete gider diyorlar