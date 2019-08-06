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Antalya'da safari cipi devrildi 1 ölü 10 yaralı

ANTALYA’nın Alanya ilçesi kırsalında turistleri taşıyan bir minibüs 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada 1 turist hayatını kaybetti, 1’i sürücü 11 kişi de yaralandı.

ANTALYA’nın Alanya ilçesi kırsalındaki Demirtaş Mahallesi Sapadere Kanyon yolunda meydana gelen kazada; seyir halinde olan Nazmi K. idaresindeki 07 AGZ 794 plakalı turistleri taşıyan üstü açık minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan minibüs yaklaşık 20 metrelik şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile 11 yabancı uyruklu turist yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, jandarmanın da yardımıyla sedyelere alınarak yaralıları ambulanslara taşıdıktan sonra civar hastanelere götürdü.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralılardan bir turist tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hastanelerde tedavilerinin sürdüğü, 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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